Usa-Ucraina: Blinken a colloquio con ministro Esteri Kuleba, Kiev coinvolta in ogni discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, al quale ha ribadito il "fermo sostegno" degli Stati Uniti a fronte della "aggressione in corso" da parte della Russia. Lo si legge in una nota diramata dal portavoce del dipartimento di Stato, Nel Price. I due hanno anche discusso le potenziali risposte degli Stati Uniti e dei loro alleati alla decisione di Mosca di continuare a inviare truppe al confine con l'Ucraina, oltre che delle strategie diplomatiche da adottare con la Russia. In questo senso, Blinken ha assicurato che "non ci saranno conversazioni sull'Ucraina senza l'Ucraina". (Nys)