Messico: a dicembre inflazione in crescita del 7,36 per cento su anno

- A dicembre, l'inflazione in Messico è risultata in aumento del 7,36 per cento su anno, il livello più alto - per una chiusura di anno - da inizio secolo. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che, su mese, l'aumento è stato dello 0,36 per cento. A incidere maggiormente sull'indice generale, riferisce il bollettino ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) sono le voci del paniere relative a elettricità, alimenti, spese per la casa e trasporto aereo. La pressione sui prezzi viene dal paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi: +5,94 per cento su anno, +0,8 per cento sul mese precedente. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato dell'11,74 per cento su anno ed è calata dello 0,90 per cento su novembre. (segue) (Mec)