Messico: a dicembre inflazione in crescita del 7,36 per cento su anno (4)

- Nella riunione tenuta ad agosto 2021 la Banca ha anche pubblicato per la prima volta un nuovo formato di comunicazione del tasso di sconto, con l'annuncio delle stime di crescita dell'inflazione. La misura, faceva sapere Banxico in una nota diffusa a inizio agosto, "darà maggiore chiarezza al processo decisionale del direttorio". Le informazioni e le comunicazioni fornite dalle banche centrali, prosegue la nota, "sono strumenti chiave per l'efficacia nella conduzione della politica monetaria e costituiscono un meccanismo efficace per la trasparenza e la responsabilità". Una decisione ben accolta dagli analisti, che parlano di un miglioramento della comunicazione con i mercati e di un flusso di informazioni che permette di rendere più certo il percorso di stabilizzazione dei prezzi. (Mec)