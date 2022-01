Covid: da lunedì Valle d'Aosta sarà zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da lunedì e per un periodo di 15 giorni, la Valle d’Aosta è in zona gialla. A stabilirlo è l’ordinanza del ministro alla Salute, Roberto Speranza, firmata nel pomeriggio di oggi". L'annuncio in una nota della Regione Valle d'Aosta. Il presidente Erik Lavevaz ha affermato: "Anche in Valle d’Aosta i dati epidemiologici hanno avuto un incremento rapidissimo: l’impatto sull’ospedale è di nuovo importante, e i numeri ci hanno portato verso questo cambio di classificazione che era atteso ma che sostanzialmente non cambia molto le regole in vigore per tutti i cittadini valdostani. È fondamentale che in questo momento tutti rispettino le misure anticontagio affinché l’intera comunità possa beneficiare dell’attenzione del singolo". Quindi ha concluso: "I dati ospedalieri ci confermano come la grande maggioranza dei casi, che richiedono un intervento sanitario, riguardano persone non vaccinate. Occorre quindi continuare lo sforzo collettivo, andando verso un’immunizzazione che argina chiaramente i decorsi più gravi del contagio". (Ren)