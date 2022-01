Covid: Brusaferro (Iss), cresce probabilità saturazione posti letto area medica e terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione del Sars-Cov-2 "è fortissima in tutte le Regioni italiane, con l’eccezione della provincia di Bolzano, che mostra segnali di decrescita del numero di nuovi casi". Lo ha reso noto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, presentando i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Per questo, ha spiegato Brusaferro, in molte Regioni cresce significativamente anche la probabilità che, nei prossimi trenta giorni, si raggiunga una "saturazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva". (Rin)