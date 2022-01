Usa: Corte suprema scettica su obbligo vaccinale per dipendenti grandi aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime dell'amministrazione, il provvedimento dovrebbe portare a 22 milioni di vaccinazioni in più e a circa 250 mila ricoveri in ospedale in meno. Finora la Corte suprema si è generalmente espressa con favore rispetto agli obblighi vaccinali imposti dai singoli Stati. Il caso allo studio oggi è tuttavia diverso, poiché i giudici sono chiamati a rilevare la costituzionalità di un simile provvedimento da parte di un'agenzia dell'esecutivo federale. L'obbligo è stato infatti imposto dall'Agenzia per la sicurezza e la salute del dipartimento del Lavoro (Osha), che in base a una legge del 1970 ha l'autorità per varare regole d'emergenza per la sicurezza dei posti di lavoro, a patto però di dimostrare che i lavoratori sono esposti a un grave pericolo. (Nys)