America: Argentina assume presidenza pro-tempore della Celac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha assunto oggi la presidenza semestrale della Comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac). "Per l'Argentina è un grande onore guidare la presidenza pro tempore", ha dichiarato in una nota ufficiale il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, a chiusura del vertice con i titolari delle diplomazie regionali. La Celac, ha proseguito Cafiero è "l'unico ambito regionale dove si promuove il dialogo senza esclusioni". Cafiero ha quindi presentato i 15 punti dell'agenda di lavoro della presidenza argentina. Tra questi figurano la ripresa economica post Covid-19; la cooperazione in materia sanitaria e ambientale; la cooperazione spaziale; il rafforzamento istituzionale e la lotta contro la corruzione; l'integrazione delle infrastrutture regionali; la trasformazione digitale. (segue) (Abu)