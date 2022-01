America: Argentina assume presidenza pro-tempore della Celac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez, non aveva nascosto il suo obiettivo di succedere a Andrés Manuel Lopez Obrador alla guida della Celac. Entrambi i capi di Stato dell'Argentina e del Messico intendono infatti la Comunità degli Stati latinoamericani come un'istituzione regionale di orientamento progressista che, al di là dei punti formali dell'agenda, possa fare da contrappeso all'Organizzazione degli Stati americani (Osa), considerata eccessivamente allineata a Washington. Nella Celac di fatto non sono esclusi paesi condannati o censurati dall'Osa come Venezuela, Cuba o Nicaragua. Nel precedente vertice tenuto a Città del Messico a settembre si era assistito in questo senso ad un forte contrappunto tra il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, e il suo omologo cubano, Miguel Diaz Canel, sulla questione del rispetto dei diritti politici e umani nell'isola caraibica. (segue) (Abu)