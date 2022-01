America: Argentina assume presidenza pro-tempore della Celac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista rilasciata ad ottobre a "Agenzia Nova", il vice ministro degli Esteri del Messico, Maximiliano Reyes, aveva confermato l'obiettivo di "trovare nuove formule di organizzazione continentale alternative all'Organizzazione degli Stati americani (Osa)", istituzione che secondo il governo messicano, soprattutto con la pandemia, ha dimostrato di non essere di aiuto. "LOsa si è trasformata in un organismo praticamente elettorale, in qualche occasione politico, raramente diplomatico e quasi mai cooperativo", ha detto Reyes, riportando l'idea lanciata dal presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, all'ultimo vertice della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), di una nuova unione di tutto il continente. "Serve una riflessione profonda che getti le basi per una nuova forma di convivenza", ha aggiunto. (segue) (Abu)