- Il trend delle reinfezioni "è in aumento e questo conferma che il rischio di reinfezione è particolarmente elevato per coloro che non procedono con la dose di richiamo vaccinale". Lo ha reso noto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, presentando i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. (Rin)