Vaccino: Brusaferro (Iss), terza dose a oltre il 74 per cento di over 80

- La campagna vaccinale per il booster procede "positivamente, con la fascia over 80 che ha superato il 74 per cento". Lo ha reso noto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, presentando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. "Sta crescendo anche il numero di bambini tra i 5 e gli 11 anni che stanno facendo la prima dose - ha spiegato -, hanno raggiunto quasi il 12 per cento". (Rin)