Lavoro: Cgil e Fiom su Speedline, ritirata decisione chiusura stabilimento, avvio confronto per soluzione (2)

- "Con l'incontro di oggi si apre un percorso articolato con tavoli tecnici presenziati dal Mise, dal ministero del Lavoro e dalle istituzioni locali. È chiaro che la crisi della Speedline, come quella di altre aziende come Gkn, Gianetti Ruote, Caterpillar sono il termometro di quanto sta accadendo nel settore dell'automotive e della scelta del governo di non intervenire mettendo a rischio 50 mila posti di lavoro. È urgente la ripartenza del tavolo dell'automotive per non perdere un settore fondamentale per l'occupazione e l'economia del nostro Paese", concludono i dirigenti sindacali. (Com)