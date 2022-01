Hong Kong: festa di compleanno durante pandemia, Lam ordina indagine su 13 funzionari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Carrie Lam ha espresso "profonda delusione" per il comportamento dei funzionari presenti all'evento, i quali hanno fallito "nel dare il buon esempio" lavorando in antitesi agli sforzi compiuti dall'amministrazione per il contenimento della variante Omicron. Lam ha dunque costretto i 13 ad una quarantena di 21 giorni presso la struttura di isolamento Penny Bay, periodo nel quale saranno sospesi dai loro incarichi. Alcuni funzionari hanno rilasciato dichiarazioni di scuse per la loro condotta, tra cui il commissario di polizia Raymond Siu Chak-yee e il capo dell'Immigrazione Au Ka-wang. (Cip)