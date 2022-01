Scuola: Fratoianni, è caos, norme confuse e tardive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inutile negarlo, sulla scuola è il caos. Norme confuse, superficiali e tardive, prive di basi scientifiche o quasi, che generano discriminazione e non prevengono né risolvono nulla. Figlie di una mancanza strutturale di visione e considerazione di questo mondo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Si è cancellato il distanziamento in classe e lo sdoppiamento delle aule per ridurre il numero di alunni - ricorda il vicepresidente della commissione cultura di Montecitorio -, dopo due anni e nonostante il Pnrr non sono stati previsti sistemi di aerazione, nessun massiccio investimento su autobus e treni, si è tagliato l'organico Covid, quarantene e Dad arbitrarie, mascherine Ffp2 non per tutti. Ancora peggio. Si è trasformato il rientro in classe in un tema di consenso politico. La priorità non è né la salute né il benessere di studenti e personale scolastico, tantomeno la salvaguardia del percorso formativo dei nostri ragazzi. Come dice la Flc Cgil l'idea chiarissima, radicata a palazzo Chigi, è che per quanto riguarda la scuola bisogna risparmiare sulla spesa corrente: cioè risparmiare sul nostro futuro e sulla salute di studenti e personale scolastico. L'ennesima - conclude Fratoianni - grave insufficienza del governo Draghi".(Rin)