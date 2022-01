Imprese: tavolo al Mise su Speedline, azienda revoca chiusura stabilimento veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Revoca della procedura di chiusura dello stabilimento Speedline di Tabina (Venezia) per tutto il periodo di confronto necessario a individuare le possibili soluzioni che garantiscano la continuità produttiva e la tutela dei lavoratori. E' il risultato del tavolo convocato oggi in videoconferenza da Luca Annibaletti, coordinatore della struttura per le Crisi d'impresa del ministero dello Sviluppo economico (Mise), dopo che nella riunione dello scorso 17 dicembre l'azienda aveva accettato la proposta di sospendere la procedura per avviare il confronto tra le parti. La decisione - si legge in una nota del Mise - è stata annunciata dal ceo del gruppo svizzero Ronal che ha partecipare all'incontro, in videoconferenza, dove erano presenti anche il ministero del Lavoro, la regione Veneto, il sindaco della città metropolitana di Venezia, il sindaco di Santa Maria di Sala, Confindustria locale e i sindacati. L'azienda ha inoltre confermato l'impegno a proseguire il confronto costruttivo. (segue) (Com)