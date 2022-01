Covid: per non vaccinati sanzioni da 100 a 1.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla sanzione una tantum di 100 euro prevista dall'ultimo decreto del governo per gli over 50 non vaccinati vi sono anche altri provvedimenti. Per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano super green pass è prevista la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo (sanzione raddoppiata se la violazione è reiterata). Lo chiarisce palazzo Chigi. Inoltre valgono le sanzioni da 400 a 1.000 euro già previste per tutti i cittadini, a prescindere dall'età, in caso di violazione dell'obbligo di green pass o super green pass per l'accesso a servizi, attività, mezzi di trasporto. (Rin)