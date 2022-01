Ucraina: Stoltenberg, impegnati in via politica ma pronti anche a fallimento diplomazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato farà tutto il possibile affinché non ci sia un intervento militare della Russia contro l'Ucraina, ma bisogna prepararsi allo scenario di fallimento della diplomazia. Lo ha detto in conferenza stampa, dopo la videoconferenza straordinaria dei ministri degli Affari esteri della Nato, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Con la Russia abbiamo un duplice approccio", ha ricordato. "Ci dobbiamo impegnare con la Russia" nel dialogo e "faremo ogni sforzo per assicurare una via politica che prevenga l'uso della forza militare" da parte della Russia contro l'Ucraina. "Ma in parallelo dobbiamo essere preparati a un fallimento della diplomazia. Per questo stiamo inviando un messaggio molto chiaro: se vogliono ancora usare la violenza contro l'Ucraina ci saranno gravi conseguenze e costi alti" in termini di sanzioni. Inoltre, Stoltenberg ha ricordato il sostegno dell'Alleanza all'Ucraina e il rafforzamento della presenza alleata nella regione. (Beb)