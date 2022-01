﻿Covid: Fassina (Leu), serve nuovo scostamento per decreto Ristori e bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decreto per "sostenere i settori più colpiti dalle chiusure e dall'impennata dei contagi è urgente, non può essere rinviato a dopo l'elezione del presidente della Repubblica. Va rivolto sia alle aziende sia al finanziamento della Cassa Covid". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Inoltre - prosegue - non si può far finta di ignorare che gli stanziamenti per contrastare l'aumento delle bollette per imprese e famiglie è largamente insufficiente, come i dati Arera confermano, in particolare per le imprese energivore. Purtroppo, gli avanzi sul 2022 degli interventi introdotti nel 2021, sono inadeguati a affrontare la portata delle misure necessarie. Non si può fare il gioco delle tre carte con provvedimenti inutilizzati a causa di procedure impossibili, come è avvenuto per l'intervento perequativo le cui domande scadevano il 30 settembre scorso. Va fatto un ulteriore scostamento di almeno una decina di miliardi. Il governo - conclude Fassina - ne prenda atto. Il ritardo genera ogni settimana danni economici e di finanza pubblica maggiori, oltre a rendere ancora più difficile il contrasto alla pandemia".(Com)