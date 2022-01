Etiopia: rilasciato il giornalista e attivista di opposizione Eskinder Nega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il famoso giornalista etiope e figura di spicco dell'opposizione Eskinder Nega è stato liberato dopo oltre 18 mesi di carcere nel giorno in cui l'Etiopia celebra il Natale. Lo riferisce il quotidiano locale "Addis Standard". Incarcerato nel luglio 2020 insieme anche altre figure di spicco dell'opposizione tra cui Jawar Mohammed e Bekele Gerba, Nega era considerato dal governo uno dei sobillatori delle violenze scoppiate nella capitale Addis Abeba e nello Stato di Oromia in seguito alla morte del celebre musicista di etnia oromo Hachalu Hundessa, avvenuta il 29 giugno 2020. Nelle proteste morirono più di 200 persone. Il rilascio di Nega, che avviene insieme a quello di altri attivisti dell'opposizione tra cui Sintayehu Chekol, Keleb Seyoum e Askale Demise, è giunto in concomitanza con la dichiarazione con cui il primo ministro Abiy Ahmed ha rinnovato l'appello ad una riconciliazione nazionale per porre fine alla violenza nel Paese attraverso "mezzi pacifici e politici". Nel suo messaggio Ahmed ha affermato che la sua amministrazione seguirà quattro principi sulla scia di quello che ha descritto come "il giorno dopo la nostra vittoria", riferendosi alla guerra civile in atto da più di un anno nel Paese. “Per prima cosa proteggeremo la nostra vittoria in ogni modo possibile. In secondo luogo, porremo fine alla nostra vittoria in modi politici e pacifici. Terzo, allevieremo le tensioni create dal conflitto grazie alla nostra misericordia della nostra vittoria al fine di mantenere la nostra vittoria e renderla sostenibile. Quarto: promuoveremo la giustizia di transizione per ritenere responsabili coloro che hanno commesso crimini, tenendo conto delle nostre tradizioni e dei nostri valori nazionali. Applichiamo tutti questi principi secondo necessità senza che l'uno si sostituisca all'altro e in un modo che ci renda tutti vincitori", ha affermato il primo ministro.(Res)