Regno Unito: ministra Esteri, rafforzamento militare Russia è inaccettabile

- Il rafforzamento militare della Russia al confine con l'Ucraina e nella Crimea illegalmente annessa è inaccettabile. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, in una nota pubblicata dal suo ministero. Nel comunicato, la ministra afferma che non esiste giustificazione per la posizione aggressiva nei confronti dell’Ucraina, sollecitando nuovamente la Russia a "porre fine alla sua attività e aderire agli accordi internazionali che ha liberamente sottoscritto". "Siamo chiari che qualsiasi incursione russa sarebbe un enorme errore strategico, per il quale ci sarebbe un alto prezzo", si legge nella nota. La ministra ha anche ricordato che vi sarà un colloquio Nato-Russia durante la prossima settimana, dove verrà nuovamente discusso il problema. (Rel)