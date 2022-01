Farnesina: viceministra Sereni partecipa a riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha partecipato oggi, in videoconferenza, alla riunione straordinaria dei ministri degli Esteri della Nato. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Al centro della discussione, le tensioni al confine russo-ucraino e le prospettive di rilancio del dialogo con Mosca, anche in vista del Consiglio Nato-Russia previsto la settimana prossima. Nel suo intervento, la viceministra Sereni ha ribadito agli alleati la necessità per la Nato di mantenere un approccio bilanciato, al contempo ispirato a fermezza e apertura al confronto, con l’obiettivo di favorire una de-escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina e di garantire la sicurezza dell’area euro-atlantica.(Res)