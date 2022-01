Cina: cineasta Zhang Yimou dirigerà cerimonia d'apertura Olimpiadi invernali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cineasta cinese Zhang Yimou dirigerà le cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo rende noto l'emittente di Stato cinese "Cgtn", ricordando che il regista tre volte candidato all'Oscar per "Hero", "Ju Dou" e "Lanterne Rosse" ha ricoperto l'incarico anche per le Olimpiadi estive del 2008. Il 71enne Zhang sta attualmente lavorando con un team di esperti alla preparazione degli spettacoli. Le Olimpiadi invernali si terranno nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio prossimi. Seguiranno le paralimpiadi, in calendario dal 4 al 13 marzo 2022. (Cip)