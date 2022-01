Taiwan: Taipei procede al rimpatrio di 21 clandestini nella Cina continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan sta procedendo al rimpatrio verso la Repubblica popolare di 21 clandestini approdati illegalmente sull'Isola. Lo scrive il quotidiano locale "Taipei Times", citando l'Agenzia cinese per l'immigrazione (Nia). Secondo quanto riferito, l'espulsione sarebbe iniziata mercoledì scorso, quando un primo gruppo ha fatto rotta verso Pechino. L'agenzia prevede di portare a termine tutte le operazioni entro il Capodanno lunare del primo febbraio. Tra i clandestini spicca anche Hu Haibo, un autoproclamato sostenitore della democrazia. Secondo quanto riferito dal giornale taiwanese "United Daily News", Hu avrebbe percorso a nuoto il tratto di mare che separa Xiamen, nella provincia meridionale del Fujian, all'isola di Kinmen, amministrata da Taiwan. Lui e altre persone sono state arrestate in attesa del rimpatrio in base alle disposizioni previste dall'Accordo di Kinmen, firmato dalle autorità di Taipei e di Pechino nel 1990 con lo scopo di reprimere l'immigrazione clandestina tra le due sponde dello Stretto.(Cip)