Regno Unito: Covid, oggi oltre 178 mila contagi e 229 decessi

- Il Regno Unito ha confermato oggi 178.250 nuovi casi di coronavirus. È quanto riportato dalle ultime cifre ufficiali, che mostrano anche che il numero dei decessi giornalieri è pari a 229. I numeri sono leggermente inferiori a quelli di ieri, che ammontavano a 179.756 e 231 decessi. Inoltre, il numero dei ricoveri è di 18.454, di cui 868 in condizioni serie. Oltre 35 milioni di cittadini hanno ottenuto la terza dose del vaccino, equivalenti al 61 per cento della popolazione dai 12 anni in su. (Rel)