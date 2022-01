Covid: 17.119 nuovi casi di contagio, 1.998 guariti e 15 morti in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Continuano ad essere 140 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna (dato invariato rispetto a ieri); l'età media è di 61,9 anni. Sul totale, 109 (quindi il 77,8 per cento) non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,3 anni), mentre 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 72 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.848 (+104 rispetto a ieri), età media 68,7 anni. Rispetto ai 18.413 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -7,5 per cento rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti Covid aumentano di +6 per cento, mentre nelle terapie intensive non si registra alcun aumento". (segue) (Ren)