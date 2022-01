Croazia: ministro Istruzione, avvio delle lezioni il 10 gennaio in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole della Croazia riapriranno il 10 gennaio dopo le festività natalizie. Lo ha confermato il ministro croato dell'Istruzione, Radovan Fuchs, in una conferenza stampa tenuta oggi a Zagabria. Fuchs ha precisato che le lezioni si terranno in presenza tranne che in un istituto. "Per chiarire subito la situazione, la scuola inizia lunedì come previsto. Avete visto che il governo ha sempre insistito perché la scuola si tenesse in presenza, quindi abbiamo ridotto al minimo la didattica online", ha affermato il ministro, aggiungendo che finora solo un istituto scolastico ha deciso di effettuare lezioni online al momento della riapertura a causa delle condizioni epidemiologiche di quel comune. Le misure contro il Covid-19 restano le stesse di prima, ha proseguito il ministro, ricordando che gli alunni a partire dalla quinta elementare continueranno a indossare le mascherine durante le lezioni. Per quanto riguarda la vaccinazione nel sistema dell'istruzione, ha detto Fuchs, la situazione è notevolmente migliorata. "Ora la nostra media è del 70,1 percento", ha concluso il ministro. (Seb)