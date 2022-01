Turismo: Pica-Brocchi (Fiepet-Confesercenti), nella Capitale il sistema sta saltando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron ha messo in ginocchio un'altra volta il turismo e il sistema sta saltando. Lo dichiarano in una nota Daniele Brocchi direttore turismo Confesercenti-Roma e Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Dopo le centinaia di disdette per Capodanno, il ponte della Befana è stato letteralmente spazzato via non solo a Roma e provincia ma anche altrove. Si parla di milioni di euro di ammanchi nelle casse degli operatori. Cifre che sfiorano i 300 milioni di euro", si legge nella nota di Fiepet-Confesercenti. In particolare, Daniele Brocchi direttore turismo Confesercenti-Roma spiega che "la paura del contagio supera anche quella della prima ondata, le aziende sono sull'orlo del baratro, serve subito un intervento pubblico di sostegno. Proroga della cassa Covid e credito d'imposta sugli affitti". (segue) (Com)