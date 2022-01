Turismo: Pica-Brocchi (Fiepet-Confesercenti), nella Capitale il sistema sta saltando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Le aziende - spiega la nota di Fiepet-Confesercenti - non hanno mai ripreso al 100 per cento, imprese che erano già in sofferenza, 300 alberghi chiusi che non hanno riaperto più e nelle prossime settimane ne potrebbero chiudere un'altra cinquantina. Fa paura anche il ritorno allo smart working che su Roma aveva messo in stand by 500mila lavoratori, poiché potrebbero tornare in difficoltà anche altre attività di vicinato". Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio dichiara: "bene la proroga per l'occupazione suolo pubblico ma tre mesi non bastano. Inoltre c'è urgenza di una riunione pubblico-privato per capire come tirare avanti nei prossimi 2 mesi che saranno durissimi. Chiediamo al sindaco di Roma Gualtieri di aprire un tavolo con le associazioni di categoria, di concerto appoggeremo possibili iniziative da parte dell'assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato", conclude. (Com)