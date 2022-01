© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un uomo che ha fatto un gesto di generosità", Valerio Casini, "ci ha messo la faccia e il cuore". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una diretta su Facebook in occasione della campagna elettorale del candidato di Iv alle suppletive per il collegio Roma 1. "Valerio ha fatto la sua parte", si vota domenica 16 gennaio "fino 22.59 sarà in campo", ha aggiunto. (Rin)