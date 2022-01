© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 8.671.996 dosi; sul totale sono 3.625.245 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90,2 per cento, mentre quelle con almeno una dose (3.706.690) sono arrivate al 92,2 per cento, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.554.459". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna nel consueto bollettino sulla campagna vaccinale.(Ren)