Kazakhstan: Stoltenberg, fermare violenza e rispettare i diritti

- In Kazakhstan la violenza deve terminare e si deve rispettare il diritto alla protesta pacifica. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione straordinaria dei ministri degli Affari esteri. "La Nato segue molto da vicino" la situazione in Kazakhstan "ed è preoccupata", ha detto. "Chiediamo che la violenza abbia fine, abbiamo visto la perdita di vite umane, e che vengano rispettati i diritti, compreso quello di espressione e di manifestazione pacifica", ha aggiunto Stoltenberg, che non ha voluto "speculare su come la situazione possa avere un impatto" più generale. (Beb)