Nato: Stoltenberg, su ingresso in Alleanza sta a Svezia e Finlandia scegliere

- Sta a Finlandia e Svezia decidere se e quando chiedere l'ingresso nella Nato. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg. "Finlandia e Svezia sono partner vicini" della Nato. "Ci consultiamo da vicino, partecipano alle nostre ministeriali, facciamo esercitazioni insieme", ha elencato il segretario generale. "Apprezzano le consultazioni da vicino tra noi" e "questa cooperazione stretta è buona per Finlandia e Svezia e anche per la Nato", ha sottolineato. "Il mio messaggio è che la porta resta aperta: possono" chiedere di "diventare membri, ma noi rispettiamo" il diritto di decisione dei Paesi. "Sottolineiamo che sono decisioni dei Paesi" e che la Nato rispetta "la libertà di ogni nazione di decidere il proprio percorso, anche di non unirsi alla Nato", ha proseguito specificando che al momento viene apprezzata la cooperazione stretta tra Alleanza e i due Paesi. "Sta a Svezia e Finlandia decidere se vogliono chiedere l'ingresso", ha concluso. (Beb)