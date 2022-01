Green pass: Lollobrigida (Fd'I), fallimento governo, turismo e discoteche al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia sin da subito aveva sostenuto che il green pass non sarebbe servito a nulla se non a creare ulteriori limitazioni della libertà e a colpire molti settori produttivi della nostra nazione. Avevamo ragione e i dati sui contagi dimostrano per l'ennesima volta il fallimento dei provvedimenti del governo". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "La situazione per le imprese, in particolare per il settore delle sale da ballo, è catastrofica e il comparto del turismo è al collasso. Un'emergenza che l'esecutivo guidato da Draghi non può più ignorare", aggiunge. (Com)