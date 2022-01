Bulgaria: presidente Radev convoca Consiglio di sicurezza nazionale su Nord Macedonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha convocato per il 10 gennaio una riunione del Consiglio consultivo per la sicurezza nazionale. Lo ha annunciato il servizio stampa della presidenza secondo quanto rilancia l'emittente radiofonica "Bnr". Il tema dell'incontro sarà "Integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue. Il ruolo della Repubblica di Bulgaria nell'allargamento dell'Ue e nel processo di stabilizzazione e associazione: Repubblica di Macedonia del Nord e Albania". I partiti della coalizione di governo in Bulgaria stanno intanto cercando di allineare la loro posizione sulla questione delle relazioni con la Macedonia del Nord. Sono numerose le reazioni seguite alle recenti dichiarazioni di Slavi Trifonov, leader del partito C'è un popolo come questo (Itn), agli inizi di gennaio. (segue) (Seb)