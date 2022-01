Bulgaria: presidente Radev convoca Consiglio di sicurezza nazionale su Nord Macedonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è spazio per l'improvvisazione sul tema della Macedonia del Nord", ha scritto su Facebook Kristian Vigenin, vicepresidente dell'Assemblea nazionale ed esponente del Partito socialista bulgaro, commentando le dichiarazioni di Trifonov. "Mantenere un ampio accordo politico e sinergia tra le istituzioni è la chiave per sostenere con successo l'interesse della Bulgaria", ha osservato Vigenin. L'esponente di Bulgaria democratica, Atanas Atanasov, ha ribadito in un intervento per l'emittente "Nova Tv" che gli accordi bilaterali sottoscritti da Sofia e Skopje devono essere attuati. "L'adesione della Macedonia del Nord all'Unione europea è importante per la Bulgaria. Dobbiamo prendere sul serio la questione e proteggere i nostri interessi nazionali. Gli accordi devono essere attuati", ha commentato Atanasov. (segue) (Seb)