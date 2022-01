Bulgaria: presidente Radev convoca Consiglio di sicurezza nazionale su Nord Macedonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio condotto recentemente dall'agenzia Gallup il 71,1 per cento dei cittadini bulgari ritiene che "la cosa più importante" sia la risoluzione delle relazioni con la Macedonia del Nord. Secondo la ricerca il 7,5 per cento degli intervistati è di parere opposto, mentre il 21,4 per cento non ha una posizione sulla questione. Dal sondaggio emerge inoltre che i giovani e le minoranze presenti nel Paese sono le fasce di popolazione meno interessate alla questione dei rapporti bilaterali fra Bulgaria e Macedonia del Nord. L'indagine è stata condotta dal 25 novembre al 3 dicembre su un campione di 803 cittadini al di sopra dei 18 anni. Secondo lo stesso sondaggio condotto nel 2020, il 57,9 per cento degli intervistati riteneva che la soluzione dei rapporti tra i due Paesi fosse "ciò che contava di più". (segue) (Seb)