- "Give me five, dammi una mano", ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una diretta su Facebook in occasione della campagna elettorale del candidato di Italia viva, Valerio Casini, alle suppletive per il collegio Roma 1. "Perché io parlo inglese come niente fosse", ha ironizzato: "Ormai sono pronto per Oxford". (Rin)