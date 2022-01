Regno Unito: ministro Salute britannico, Nhs affronta settimane difficili a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) affronta settimane difficili a causa dell'ondata di coronavirus. È quanto affermato dal ministro della Salute britannico, Sajid Javid, durante una visita al King's College Hospital nel sud di Londra. Nelle scorse ore, molti ospedali hanno comunicato di essere in gravi difficoltà, dovute principalmente alla carenza di personale provocata dai contagi. Javid ha aggiunto che il modo migliore per superare la situazione è che i cittadini continuino a vaccinarsi con le dosi di richiamo messe a disposizione dal governo. "Sappiamo ora che Omicron è meno grave e certamente sappiamo che una volta vaccinati la probabilità di ricovero è quasi del 90 per cento inferiore di quanto lo fosse con Delta", ha affermato il ministro. (Rel)