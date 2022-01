Roma: presidente Municipio VIII richiede a Prefettura moratoria straordinaria su sfratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, ha inviato una richiesta alla Prefettura di Roma di una moratoria straordinaria sugli sfratti di almeno 6 mesi. "Oggi si chiude la moratoria 'natalizia' sugli sfratti in città accordata grazie al lavoro dell'assessore Tobia Zevi in primis ma domani rimarrà ancora irrisolta un'emergenza romana e nazionale che tocca migliaia e migliaia di famiglie segnate da due anni di crisi economica in piena pandemia - afferma in una nota Ciaccheri -. Serve tempo per avviare interventi strutturali e per questo ho voluto unirmi all'appello dei Sindacati degli Inquilini e della Caritas di Roma formalizzando alla Prefettura di Roma la richiesta di una moratoria straordinaria sugli sfratti di almeno 6 mesi per affrontare con soluzioni e mezzi adeguati una crisi drammatica che rischia una precipitazione. In Assemblea capitolina Sinistra civica ecologista si è fatta già portavoce di una mozione approvata a larga maggioranza per l'adozione di misure urgenti e per il blocco degli sfratti: 6 mesi per mettere in moto una macchina che a Roma è rimasta colpevolmente bloccata negli ultimi due anni con la passata amministrazione - sottolinea -. Parliamo di più di 4 mila sfratti in via di esecuzione a Roma e di 32 mila circa in tutta Italia. Una questione evidentemente nazionale ma che nella nostra città chiede il segnale più forte, alla Prefettura e al Governo Nazionale perché la crisi non la paghino sempre gli stessi", conclude Ciaccheri. (Com)