Russia: Stoltenberg, azioni aggressive Mosca minano ordine sicurezza in Europa

- Le azioni aggressive della Russia minano seriamente l'ordine di sicurezza in Europa. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Nonostante gli appelli della comunità internazionale, per molte settimane, la Russia non ha fatto passi per la de-escalation. Il rafforzamento militare russo continua. Con decine di migliaia di truppe da combattimento e capacità pesanti. Così come la retorica minacciosa. E' una storia di uso della forza contro i vicini. Il rischio di conflitto è reale. Le azioni aggressive della Russia minano seriamente l'ordine di sicurezza in Europa", ha detto Stoltenberg. "La Nato rimane impegnata nel nostro duplice approccio alla Russia: forte deterrenza e difesa, combinata con un dialogo significativo. È un segnale positivo che la Russia sia ora pronta a venire al tavolo e a parlare. Perché quando le tensioni sono alte, il dialogo è ancora più importante", ha aggiunto. (segue) (Rum)