Russia: Stoltenberg, azioni aggressive Mosca minano ordine sicurezza in Europa (2)

- Il segretario ha ricordato che "mercoledì gli alleati si incontreranno con la Russia nel Consiglio Nato-Russia" e che la riunione "si concentrerà sulla situazione in Ucraina e dintorni" e sulle "implicazioni per la sicurezza europea". Il segretario accoglie "con favore il fatto che gli Stati Uniti e la Russia terranno dei colloqui a Ginevra lunedì e che l'Osce si riunirà giovedì". Questi impegni della prossima settimana per Stoltenberg sono "un'opportunità per la Russia di dimostrare che è seriamente interessata al dialogo e alla diplomazia". "Siamo sempre pronti ad ascoltare le preoccupazioni russe e la Nato farà ogni sforzo per trovare un modo politico per andare avanti. Ma perché il dialogo sia significativo, deve anche affrontare le preoccupazioni di lunga data degli alleati sulle azioni della Russia. Deve essere basato sui principi fondamentali della sicurezza europea e deve svolgersi in consultazione con l'Ucraina", ha sottolineato ancora Stoltenberg. "Ci stiamo anche consultando strettamente con altri partner chiave. Come la Georgia, la Moldova, la Finlandia e la Svezia, così come l'Unione europea", ha continuato. (segue) (Rum)