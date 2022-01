Russia: Stoltenberg, azioni aggressive Mosca minano ordine sicurezza in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Nato si impegnerà nel dialogo con la Russia in buona fede, e sulla sostanza. Ma dobbiamo anche essere preparati alla possibilità che la diplomazia fallisca. Così oggi, i ministri hanno sottolineato che qualsiasi ulteriore aggressione contro l'Ucraina avrebbe conseguenze significative e comporterebbe un prezzo pesante per la Russia", ha sottolineato Stoltenberg che ha ribadito il sostegno degli alleati all'Ucraina e alla sua sovranità e integrità territoriale. Infine, Stoltenberg ha ricordato che "tutti i Paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni o da chi sono i loro vicini, hanno il diritto fondamentale di decidere il loro percorso e le loro alleanze" e che "questo è stato un principio fondamentale della sicurezza europea per decenni" che "la Russia si è impegnata a mantenere". (Rum)