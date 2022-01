Governo: Renzi, giovedì 13 anniversario dimissioni esecutivo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giovedì 13 è l'anniversario delle dimissioni, della 'prematura' dipartita, del governo Conte". Lo ha rammentato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una diretta su Facebook in occasione della campagna elettorale del candidato di Italia viva, Valerio Casini, alle suppletive per il collegio Roma 1. Renzi ha quindi chiesto la mobilitazione dei parlamentari del partito a sostegno del rush finale del candidato del collegio Roma 1. (Rin)