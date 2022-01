Milano: Di Mario (Liceo Carducci) a Nova, numeri per la dad ancora lontani, richiesta paradossale dopo tante proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche assenza tra i docenti e un alunno su 10 a casa in isolamento, per positività o contatto stretto con positivi e attesa di tampone. Questo il resoconto fornito a Nova da Andrea Di Mario, preside del liceo classico “Carducci” di Milano, riguardo al giorno di rientro dalle vacanze natalizie. “Gli assenti tra gli studenti sono parecchi – ha dichiarato Di Mario -, ma la situazione è ancora sotto controllo. Su 10 classi prime, in cinque si sono registrate assenze legate alla quarantena, mentre nell'altra metà nessuna. Questo dato si può vedere come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, io tendo a vedere quello mezzo pieno”. Contrariamente alla maggioranza delle scuole lombarde, che riprenderanno le attività a partire da lunedì 10 gennaio, il "Carducci" ha infatti ripreso a partire da oggi, rinunciando quindi al ponte dell’Epifania sfruttato dalla gran parte delle altre realtà scolastiche. “Credo che un dirigente – ha proseguito Di Mario - abbia tutta la facoltà di richiedere ai superiori di andare in Dad nel momento in cui non potesse garantire il servizio. Oggi però ragionavo su quale fosse il numero di docenti assenti oltre al quale dovrei ‘mettere bandiera bianca’, e questo numero è molto lontano dall'essere raggiunto”. (segue) (Rem)