Milano: Di Mario (Liceo Carducci) a Nova, numeri per la dad ancora lontani, richiesta paradossale dopo tante proteste (2)

- Data l’attuale situazione, centinaia di dirigenti scolastici hanno chiesto al Ministero, tramite petizione, di indire due settimane di Didattica a Distanza, prorogando il ritorno fisico tra i banchi al 24 gennaio. Richiesta, questa, che Di Mario definisce paradossale, alla luce della demonizzazione che proprio la Dad ha subito fin dall’inizio della pandemia. “Non mi metto né da una parte – ha affermato Di Mario - né dall'altra. Nel merito credo che i miei colleghi Dirigenti abbiano le loro ragioni, soprattutto quelli degli istituti comprensivi. Parlo però del metodo: parlo della Dad. È paradossale che i dirigenti chiedano la Dad che è una specie di ‘eresia’, che è stata sconfessata e ‘bruciata al rogo’ in tempi passati. Siamo tutti preoccupati e chissà cosa succederà nei prossimi giorni. Le proteste maggiori però che sono avvenute lo scorso anno erano contro la Dad nel momento in cui c'era un Lockdown solo per le scuole, era tutto aperto tranne la scuola. Si riprodurrebbe la stessa situazione, con tutti aperto tranne la scuola”. “È chiaro però – ha concluso il preside del “Carducci” - che il fatto sia stata diffusa questa petizione va considerato, perché se guardiamo i dati, probabilmente andiamo incontro a una situazione ancora peggiore”. (Rem)