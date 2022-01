Nato: Stoltenberg, senza europei non c'è discussione su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è modo di parlare della sicurezza europea senza gli europei. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la videoconferenza straordinaria tra i ministri degli Affari esteri della Nato. "Gli Usa sono stati molto chiari sul fatto che non ci sono decisioni sulla sicurezza europea senza gli europei al tavolo. Per questo accogliamo che gli Usa si stiano consultando da vicino" con gli alleati d'Oltreoceano. "Gli alleati europei erano al tavolo oggi e sono al tavolo del Consiglio Nato-Russia", ha proseguito. "Dobbiamo ricordare che la Nato ha 30 alleati: 2 del Nord America e 28 europei. Quindi quando la Nato si impegna in un dialogo con la Russia, quando discutiamo la sicurezza degli alleati europei, quando discutiamo della futura sicurezza europea, gli alleati europei sono al tavolo perché sono nella Nato", ha aggiunto. In sintesi, "non c'è modo di discutere della sicurezza europea senza gli europei", ha evidenziato. (Beb)