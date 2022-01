Serbia: Djokovic augura Buon Natale ortodosso, "grazie a tutti per il sostegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic ha inviato su Instagram gli auguri di buon Natale ortodosso e ringraziato i suoi sostenitori per la solidarietà dimostrata mentre si trova in quarantena in un hotel australiano. "La pace di Dio. Cristo è nato. Buon Natale. Possa l'amore di Dio rafforzarvi e soddisfarvi. Grazie alla mia famiglia, alla Serbia e a tutte le brave persone in tutto il mondo che mi sostengono", ha scritto Djokovic, che attende per lunedì la decisione del tribunale sul suo ingresso in Australia per partecipare agli Australian Open di Melbourne. Djokovic è stato fermato al suo arrivo in aeroporto per problemi legati al visto d'ingresso. Il tennista, non vaccinato contro il Covid-19, aveva chiesto un'esenzione speciale per partecipare al torneo. (Seb)