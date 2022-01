Grecia: governo include 55 progetti in Recovery per oltre 3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha incluso 55 progetti nel Recovery and Resilience Facility per un valore di 3,35 miliardi di euro dopo l'approvazione da parte del vice ministro delle Finanze Theodoros Skylakakis. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", secondo cui il Piano nazionale di recupero e resilienza "Grecia 2.0" è in pieno svolgimento, con nuovi progetti aggiunti costantemente. Nel piano sono stati inclusi 48 progetti, per un valore di 2,76 miliardi di euro, 12 (1,42 miliardi di euro) a luglio 2021 e i restanti 36 (1,34 miliardi) a ottobre 2021. Con l'inclusione dei 55 progetti, il budget totale dei 103 progetti da realizzare attraverso il Recovery Fund supera i 6 miliardi di euro. I 55 progetti sono incentrati su transizione verde, transizione digitale, occupazione, competenze, coesione sociale, investimenti privati ​​e trasformazione dell'economia. Il governo greco ha anche incluso una serie di riforme necessarie per attuare gli investimenti nel Recovery Fund. Questi includono la modernizzazione e la semplificazione del diritto del lavoro, l'installazione e il funzionamento delle batterie per le auto elettriche, la riforma della gestione dei rifiuti, la semplificazione della legislazione fiscale, la lotta alla povertà energetica e un nuovo quadro legislativo per promuovere partenariati e fusioni tra imprese. (segue) (Gra)