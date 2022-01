Grecia: governo include 55 progetti in Recovery per oltre 3 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto il 29 dicembre la prima richiesta di pagamento dalla Grecia nell'ambito del meccanismo di recupero e resilienza (Rrf). La Grecia ha inviato una richiesta alla Commissione per un'erogazione di 3,6 miliardi di euro di sostegno finanziario, al netto del prefinanziamento. Il Piano generale di ripresa e resilienza della Grecia sarà finanziato da 17,77 miliardi di euro in sovvenzioni e 12,73 miliardi di euro in prestiti. I pagamenti della Grecia nell'ambito dell'Rrf sono basati sui risultati e subordinati all'attuazione da parte della Grecia degli investimenti e delle riforme delineate nel suo piano di ripresa e resilienza. "La prima richiesta di pagamento della Grecia riguarda 15 tappe fondamentali che coprono diverse riforme e investimenti nei settori dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, della gestione dei rifiuti e della protezione civile, delle politiche attive del mercato del lavoro, della sanità, dell'amministrazione fiscale, della giustizia, dell'estroversione delle imprese e del sistema di audit e controllo collegato al meccanismo di recupero e resilienza. Due delle pietre miliari e degli obiettivi riguardano le prime fasi dell'attuazione della parte relativa ai prestiti dello strumento", ha spiegato l'esecutivo europeo nei giorni scorsi. La Commissione dispone di due mesi per valutare la richiesta. Invierà quindi la sua valutazione preliminare del rispetto da parte della Grecia delle tappe fondamentali e degli obiettivi richiesti per questo pagamento al Comitato economico e finanziario (Cef) del Consiglio. (Gra)