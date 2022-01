Tricolore: Calabria (FI), simbolo nostra appartenenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tricolore italiano "è il simbolo di un'appartenenza fatta di storia, valori, religione, cultura. E mai come oggi, nel momento in cui il Paese è chiamato a compiere tutti gli sforzi necessari per lasciarsi alle spalle la pandemia, è necessario far tesoro della memoria collettiva e di tutto ciò che ha reso l'Italia grande nel mondo". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e vice presidente della commissione Affari costituzionali Annagrazia Calabria in occasione del 225mo anniversario del Tricolore. (Com)